Организация освобождения Палестины замораживает решение о признании Израиля и исполнение своих обязательств по соглашениям с Тель-Авивом

Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) принял решение заморозить признание государства Израиль.
Данное решение будет действовать до тех пор, пока Израиль не признает палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщил во вторник корреспондент агентства "Анадолу" из Рамаллаха.
Кроме того, руководство ООП и Палестины приостанавливает выполнение всех обязательств, вытекающих из соглашений в Осло.
Также прекращаются координация в сфере безопасности и экономическое сотрудничество с Израилем.
В итоговом коммюнике Центрального совета отмечается, что решение принято в ответ на игнорирование Израилем взятых на себя обязательств.
Эти решения должны быть утверждены главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом, который является председателем исполкома ООП.
Соглашения в Осло - это проходившие под эгидой Норвегии двусторонние переговоры между Израилем и ООП. Их результатом стало подписание в сентябре 1993 года в Вашингтоне Израилем и ООП совместной Декларации о принципах, которая содержала основные параметры промежуточного соглашения о палестинском самоуправлении. Особое внимание Декларация уделила развитию экономического сотрудничества между Израилем и ООП
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