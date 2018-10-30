Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9348 RUR   0.0259 GBR   2.1771 TRY   0.3064

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 20° Завтра 13° 19° 1 Ноя 16° 2 Ноя 15°

Дальнее зарубежье 30.10.2018 12:40

Организация освобождения Палестины замораживает решение о признании Израиля и исполнение своих обязательств по соглашениям с Тель-Авивом

Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) принял решение заморозить признание государства Израиль.

Данное решение будет действовать до тех пор, пока Израиль не признает палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщил во вторник корреспондент агентства "Анадолу" из Рамаллаха.

Кроме того, руководство ООП и Палестины приостанавливает выполнение всех обязательств, вытекающих из соглашений в Осло.

Также прекращаются координация в сфере безопасности и экономическое сотрудничество с Израилем.

В итоговом коммюнике Центрального совета отмечается, что решение принято в ответ на игнорирование Израилем взятых на себя обязательств.

Эти решения должны быть утверждены главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом, который является председателем исполкома ООП.

Соглашения в Осло - это проходившие под эгидой Норвегии двусторонние переговоры между Израилем и ООП. Их результатом стало подписание в сентябре 1993 года в Вашингтоне Израилем и ООП совместной Декларации о принципах, которая содержала основные параметры промежуточного соглашения о палестинском самоуправлении. Особое внимание Декларация уделила развитию экономического сотрудничества между Израилем и ООП

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, СОГЛАШЕНИЯ, ЗАМОРОЗКА


Похожие новости


Пять палестинцев погибли и 60 ранены в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа Восьмимесячный ребенок и его беременная мать стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа - палестинские медики Баку выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины - глава МИД Глава МИД Бельгии назвал гибель десятков палестинцев провокацией ХАМАС Могерини призвала израильтян и палестинцев к сдержанности в Газе и напомнила позицию ЕС по Иерусалиму Министр обороны Израиля утверждает, что солдаты в секторе Газа стреляли только по нарушителям границы, а не по мирным демонстрантам

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]