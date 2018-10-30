Организация освобождения Палестины замораживает решение о признании Израиля и исполнение своих обязательств по соглашениям с Тель-Авивом

Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) принял решение заморозить признание государства Израиль.

Данное решение будет действовать до тех пор, пока Израиль не признает палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщил во вторник корреспондент агентства "Анадолу" из Рамаллаха.

Кроме того, руководство ООП и Палестины приостанавливает выполнение всех обязательств, вытекающих из соглашений в Осло.

Также прекращаются координация в сфере безопасности и экономическое сотрудничество с Израилем.

В итоговом коммюнике Центрального совета отмечается, что решение принято в ответ на игнорирование Израилем взятых на себя обязательств.

Эти решения должны быть утверждены главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом, который является председателем исполкома ООП.

Соглашения в Осло - это проходившие под эгидой Норвегии двусторонние переговоры между Израилем и ООП. Их результатом стало подписание в сентябре 1993 года в Вашингтоне Израилем и ООП совместной Декларации о принципах, которая содержала основные параметры промежуточного соглашения о палестинском самоуправлении. Особое внимание Декларация уделила развитию экономического сотрудничества между Израилем и ООП