Прибыль BP в III квартале выросла более чем в два раза

Британская нефтекомпания BP Plc увеличила прибыль в третьем квартале 2018 года более чем в два раза и повысила выручку на треть.

Как сообщается в пресс-релизе компании, скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (replacement cost profit, RCP) в июле-сентябре составила $3,09 млрд против $1,38 млрд за аналогичный период прошлого года.

При этом чистая прибыль подскочила на 89%, до $3,35 млрд.

Выручка повысилась с $60,8 млрд до $80,8 млрд.

Базовая прибыль в сегменте upstream (геологоразведка и добыча) в июле-сентябре составила $4 млрд по сравнению с $1,56 млрд за тот же период годом ранее. При этом прибыль в сегменте downstream (переработка и сбыт) сократилась с $2,34 млрд до $2,11 млрд.

Совокупный объем добычи углеводородов BP практически не изменился и составил 3,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Без учета активов "Роснефти" (MOEX: ROSN) показатель также слабо изменился в годовом выражении и составил 2,46 млн бнэ/с.

Компания ожидает увеличения добычи в четвертом квартале благодаря приобретению американских сланцевых активов у BHP.

Капзатраты компании в минувшем квартале сократились до $3,7 млрд с $4 млрд годом ранее.

На конец сентября размер чистого долга компании сократился до $39,2 млрд с $39,8 млрд.

Руководство BP приняло решение увеличить квартальные дивиденды на 2,5%, до 10,25 центов на акцию.

Среднерыночная цена нефти марки Brent в июле-сентябре составляла $75,16 за баррель против $52,08 за баррель за тот же период 2017 года. Средняя цена WTI повысилась до $69,63 за баррель с $48,18 за баррель.

Котировки акций BP в ходе торгов во вторник подскочили на 4,3%. С начала года капитализация компании выросла на 6,8%, до 105,9 млрд фунтов стерлингов ($135,4 млрд).