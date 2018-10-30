Президент Алиев поздравил коллег из Бразилии и Эфиопии с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Жаира Болсонару с избранием на пост президента Бразилии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«Уверен, что дружба и сотрудничество между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов», - говорится в тексте поздравления.
И.Алиев также направил поздравления в адрес Сахле-Ворк Зевде в связи с победой на президентских выборах в Эфиопии.
Президент Азербайджана пожелал бразильскому и эфиопскому коллегам крепкого здоровья и успехов в деятельности.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»