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Внешняя политика 30.10.2018 12:56

Президент Алиев поздравил коллег из Бразилии и Эфиопии с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Жаира Болсонару с избранием на пост президента Бразилии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Уверен, что дружба и сотрудничество между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов», - говорится в тексте поздравления.

И.Алиев также направил поздравления в адрес Сахле-Ворк Зевде в связи с победой на президентских выборах в Эфиопии.

Президент Азербайджана пожелал бразильскому и эфиопскому коллегам крепкого здоровья и успехов в деятельности.

Р.Бабаев

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ЭФИОПИЯ, ПРЕЗИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]