Президент Алиев поздравил коллег из Бразилии и Эфиопии с победой на выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Жаира Болсонару с избранием на пост президента Бразилии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Уверен, что дружба и сотрудничество между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов», - говорится в тексте поздравления.

И.Алиев также направил поздравления в адрес Сахле-Ворк Зевде в связи с победой на президентских выборах в Эфиопии.

Президент Азербайджана пожелал бразильскому и эфиопскому коллегам крепкого здоровья и успехов в деятельности.

Р.Бабаев