Победа на президентских выборах в Грузии Григола Вашадзе, которого поддерживает основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение", может привести к нестабильности в стране, заявил во вторник депутат грузинского парламента от правящей партии "Грузинская места" Гедеван Попхадзе.

"Если Григол Вашадзе выиграет выборы, это будет реальный шаг в сторону начала гражданской войны. Я в этом уверен", - сказал Г.Попхадзе журналистам.

Парламентарий отметил, что в "Едином национальном движении" царят реваншистские настроения и они не скрывают, что хотят вернуть в Грузию М.Саакашвили, а также освободить из заключения бывшего премьера, экс-главу МВД Грузии Вано Мерабишвили и бывшего главу Минобороны Бачо Ахалая.

Накануне другой член парламентского большинства Нукри Кантария в беседе с журналистами высказал обеспокоенность в связи с высокими результатами, которые Г.Вашадзе получил на президентских выборах, что позволило ему пройти во второй тур.

"Второй тур, это обычный демократический процесс, однако вызывает беспокойство то, что за кандидатом, которого мы поддерживаем (Саломе Зурабишвили - ИФ), по пятам следует кандидат от "Нацдвижения"", - заявил депутат.

Н.Кантария отметил, что причины такой ситуации правящей партии "Грузинская мечта" нужно "искать в себе".

"Произошло оживление "Национального движения". Налицо имеем политическую франкенштейнизацию и авторами, к нашему сожалению, являемся мы сами. Это необходимо исправлять", - отметил Н.Кантария.

По его мнению, правящая партия ко второму туру президентских выборов должна постараться максимально мобилизовать своих избирателей, включая тех, кто поддерживал "Грузинскую мечту" раньше, но по ряду причин отошел в сторону.

По данным ЦИК Грузии, на выборах президента страны 28 октября лидером стала поддерживаемая правящей партией независимый кандидат С.Зурабишвили, набравшая - 38,6% голосов, а на второе место вышел Г.Вашадзе, набравший 37,7% голосов. Ожидается, что второй тур президентских выборов в Грузии пройдет не позднее 2 декабря.