Странам ОДКБ рекомендовано составить единый список террористических организаций

Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на заседании в Москве во вторник приняла рекомендации по гармонизации национального законодательства стран-членов ОДКБ в части, касающейся признания организаций террористическими.

Документ представил замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия"). Как пояснил депутат, предполагается, что организация, признанная этим списком террористической, должна будет именно таким образом восприниматься во всех странах ОДКБ, и это должно быть утверждено через модельный закон.

"Самое главное, что для нас нужно - чтобы в этих (модельных) законах была норма, которая предусматривает: в случае, если организация признана террористической в одной из стран и вошла в единый список таких организаций в рамках ОДКБ, она автоматически, через свои процедуры, признавалась и включалась в этот список в рамках национального законодательства", - сказал депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что сейчас существуют пробелы в национальных законодательствах: в одних странах организация вносится в список террористических, в других из-за законодательных пробелов это не делается. "И разные меры ответственности предполагаются", - добавил спикер.

"Предлагаемое решение позволит нашим спецслужбам - стран, входящих в ОДКБ - более эффективно обеспечивать коллективную безопасность, позволит более эффективно бороться с террористическими организациями", - подчеркнул В.Володин.

Кроме того, на заседании ПА ОДКБ принята рекомендация о том, что законодательство стран-членов ОДКБ в сфере разработки, производства, обслуживания и утилизации вооружения и военной техники требует унификации.

"Основным законом, который регулирует отношения национальных законодательств в сфере разработки, производства, обслуживания и утилизации вооружения и военной техники является законодательство о государственном оборонном заказе. А в предмет его регулирования входят далеко не все аспекты рассматриваемых отношений", - отметил, представляя проект документа, А.Выборный.

В этой связи он сообщил, что в рекомендации предлагается унифицировать "понятийный терминологический аппарат".

В заседании ПА ОДКБ принимают участие главы парламентов стран-участниц - Ара Баблоян (Армения), Владимир Андрейченко (Белоруссия), Нурлан Нигматулин (Казахстан), Дастан Джумабеков (Киргизия), делегация парламента Таджикистана.