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Регион 30.10.2018 17:16

МВД Грузии расследует инциденты на выборах президента страны

МВД Грузии проводит расследование в связи с дракой, которую устроили представители правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционной партии "Единое национальное движение" в день президентских выборов в минувшее воскресенье в городе Марнеули, сообщила во вторник замминистра внутренних дел Натия Мезвришвили на заседании парламентского комитета.

"В МВД начаты расследования и по нескольким инцидентам, произошедшим в день выборов. В частности, в городе Марнеули в процессе голосования были задержаны два гражданина, устроивших драку между собой, один из которых был представителем оппозиционной партии "Единое национальное движение", а другой - правящей партии "Грузинская мечта", - сказала Н.Мезвришшвили.

Она также сообщила, что в МВД начато расследование по информации в СМИ, что якобы в ходе голосования у избирательных участков некие лица раздавали деньги избирателям.

"По этой информации ведется расследование, и если она подтвердится, реагирование произведет прокуратура", - сказала Н.Мезвришвили.

По ее словам, в период избирательной кампании МВД Грузии привлекло к уголовной ответственности 15 человек, которые являются как членами и сторонника правящей партии "Грузинская мечта", так и оппозиции.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ИНЦИДЕНТЫ, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]