МВД Грузии расследует инциденты на выборах президента страны

МВД Грузии проводит расследование в связи с дракой, которую устроили представители правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционной партии "Единое национальное движение" в день президентских выборов в минувшее воскресенье в городе Марнеули, сообщила во вторник замминистра внутренних дел Натия Мезвришвили на заседании парламентского комитета.

"В МВД начаты расследования и по нескольким инцидентам, произошедшим в день выборов. В частности, в городе Марнеули в процессе голосования были задержаны два гражданина, устроивших драку между собой, один из которых был представителем оппозиционной партии "Единое национальное движение", а другой - правящей партии "Грузинская мечта", - сказала Н.Мезвришшвили.

Она также сообщила, что в МВД начато расследование по информации в СМИ, что якобы в ходе голосования у избирательных участков некие лица раздавали деньги избирателям.

"По этой информации ведется расследование, и если она подтвердится, реагирование произведет прокуратура", - сказала Н.Мезвришвили.

По ее словам, в период избирательной кампании МВД Грузии привлекло к уголовной ответственности 15 человек, которые являются как членами и сторонника правящей партии "Грузинская мечта", так и оппозиции.