Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9348 RUR   0.0259 GBR   2.1771 TRY   0.3064

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 23° Завтра 12° 19° 1 Ноя 16° 2 Ноя 15°

Дальнее зарубежье 30.10.2018 17:34

Богданов обсудил обстановку в Ираке с представителями Демпартии Курдистана

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и делегация Демократической партии Курдистана на встрече в Москве выразили поддержку территориальной целостности и единства Ирака, информирует МИД РФ.

"30 октября специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России М.Богданов принял делегацию Демократической партии Курдистана (ДПК) во главе с начальником отдела внешних связей ДПК Хошияром Сивейли", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.

В нем отмечается, что стороны обсудили обстановку в Ираке в контексте завершившегося процесса формирования законодательной и исполнительной ветвей власти страны и прошедших в октябре в Курдском автономном районе парламентских выборов.

"Было высказано общее мнение о необходимости обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности страны, консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом в интересах стабильности и безопасности как в Ираке, так и регионе в целом", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАК, КУРДЫ


Похожие новости


Обмен мнениями в Стамбуле был очень важен, но контактов с "малой группой" стран по Сирии пока не планируется - МИД РФ Внешнеполитические действия США ведут лишь к нарастанию турбулентности в международных отношениях - МИД РФ РФ и США будут сотрудничать в борьбе с терроризмом на уровне замглав МИД, первая встреча состоится в декабре - Болтон Замглавы МИД Ирана Ансари посетит 23 октября Москву, сообщил Богданов Профессиональный и постоянный диалог России и НАТО абсолютно необходим, но альянс пока от него уходит - Лавров Лавров и Зариф обсудили взаимодействие в энергетике - МИД России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]