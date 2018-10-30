Богданов обсудил обстановку в Ираке с представителями Демпартии Курдистана

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и делегация Демократической партии Курдистана на встрече в Москве выразили поддержку территориальной целостности и единства Ирака, информирует МИД РФ.
"30 октября специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России М.Богданов принял делегацию Демократической партии Курдистана (ДПК) во главе с начальником отдела внешних связей ДПК Хошияром Сивейли", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.
В нем отмечается, что стороны обсудили обстановку в Ираке в контексте завершившегося процесса формирования законодательной и исполнительной ветвей власти страны и прошедших в октябре в Курдском автономном районе парламентских выборов.
"Было высказано общее мнение о необходимости обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности страны, консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом в интересах стабильности и безопасности как в Ираке, так и регионе в целом", - говорится в сообщении.
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