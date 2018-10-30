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Оборона 30.10.2018 15:00

Анонсированный визит главы Генштаба ВС Ирана в Азербайджан отложен – посольство в Баку

Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, бригадного генерала Мохаммада Хусейна Багери в Азербайджан отложен с некоторыми изменениями в рабочем графике, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в иранском посольстве в Баку.

«Новая дата визита будет объявлена после согласования между сторонами»,- сказали в диппредставительстве.

Накануне иранское новостное агентство Mehr сообщило о визите в ближайшее время М.Багери в Азербайджан.

По информации агентства, в ходе двухдневного визита М.Багери в Азербайджан стороны должны были обсудить военное сотрудничество, вопросы совместной борьбы с терроризмом и другие региональные вопросы.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ГЕНШТАБ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]