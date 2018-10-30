Анонсированный визит главы Генштаба ВС Ирана в Азербайджан отложен – посольство в Баку

Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, бригадного генерала Мохаммада Хусейна Багери в Азербайджан отложен с некоторыми изменениями в рабочем графике, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в иранском посольстве в Баку.
«Новая дата визита будет объявлена после согласования между сторонами»,- сказали в диппредставительстве.
Накануне иранское новостное агентство Mehr сообщило о визите в ближайшее время М.Багери в Азербайджан.
По информации агентства, в ходе двухдневного визита М.Багери в Азербайджан стороны должны были обсудить военное сотрудничество, вопросы совместной борьбы с терроризмом и другие региональные вопросы.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»