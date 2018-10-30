Анонсированный визит главы Генштаба ВС Ирана в Азербайджан отложен – посольство в Баку

Визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, бригадного генерала Мохаммада Хусейна Багери в Азербайджан отложен с некоторыми изменениями в рабочем графике, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в иранском посольстве в Баку.

«Новая дата визита будет объявлена после согласования между сторонами»,- сказали в диппредставительстве.

Накануне иранское новостное агентство Mehr сообщило о визите в ближайшее время М.Багери в Азербайджан.

По информации агентства, в ходе двухдневного визита М.Багери в Азербайджан стороны должны были обсудить военное сотрудничество, вопросы совместной борьбы с терроризмом и другие региональные вопросы.

Ф.Исазаде