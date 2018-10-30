В Эстонии подчеркивают важность отработки переброски войск в Европе в рамках учения Trident Junction

Крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО в Норвегии показывают готовность стран альянса к сотрудничеству, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
"Для Эстонии особенно важно то, что в ходе учения отрабатывается переброска войск по территории Европы", - сказал Ю.Ратас на встрече в Осло с норвежской коллегой Эрной Солберг.
По его словам, "это очень важные учения, в которых принимают участие все 29 государств НАТО, а также наши партнеры Финляндия и Швеция". "Это показывает нашу готовность к сотрудничеству и к сдерживанию угроз", - добавил он.
По его мнению, в последние годы обстановка в сфере безопасности в Европе заметно обострилась.
Крупнейшие после окончания "холодной войны" учения НАТО Trident Juncture c участием сухопутных войск, ВВС и ВМС всех 29 стран альянса, а также Швеции и Финляндии проходят с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии и вблизи ее берегов.
В учениях принимают участие более 45 тыс. военнослужащих, 130 боевых самолетов, 70 кораблей, а также около 10 тыс. единиц боевой техники.
Ранее в октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия приняли приглашение наблюдать за учениями Trident Juncture и направили туда своих представителей.
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