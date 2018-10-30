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Карабахский конфликт 30.10.2018 15:21

В ЕС рассчитывают, что карабахский конфликт будет урегулирован без давления извне - посол

Решение карабахской проблему должно быть найдено сторонами конфликта без внешнего давления, заявил руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

"ЕС содействует усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Решение конфликта должно быть найдено сторонами. Никто не может навязать сторонам какое-либо решение. Мы не теряем оптимизма и верим, что когда-нибудь решение будет найдено", - сказал П.Свитальский журналистам во вторник, комментируя заявление бывшего посла США в республике Ричарда Миллса по Карабаху.

Ранее Р.Миллс заявил, что Армении придется пойти на компромисс с Азербайджаном в карабахском урегулировании.

"Восприятие моего правительства таково, что эти территории были взяты в дальнейшем для использования в формуле "территории в обмен на мир"". Реальность в том, что любое урегулирование потребует возвращения определенной части оккупированных территорий", - отметил Р.Миллс.

Посол ЕС также заявил, отношения Армении и Евросоюза "имеют богатую повестку".

"Армения суверенная страна и сама определяет свою внешнюю политику. Рады, что отношения с ЕС имеют автономный статус, богатую повестку, хороший климат для имплементации этой повестки, и мы не хотим рассматривать эти отношения в контексте отношений Армении с другими странами", - отметил П.Свитальский.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]