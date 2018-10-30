Лавров обсуждает с ливанским политиком ситуацию в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем ливанского христианского движения "Марада" Сулейманом Франжье сообщил о намерении обсудить положение дел в этой стране, а также ситуацию в Сирии.
"Мы приветствовали состоявшиеся в мае этого года выборы (в Ливане - ИФ), которые позволили положить конец долгому политическом кризису", - сказал российский министр.
"Сегодня, когда продолжается формирование правительства по итогам этих выборов, нам очень важно услышать ваши оценки перспектив достижения соответствующих договоренностей, потому что от этого зависит стабильность в Ливане и способность самостоятельно, без вмешательства извне решать свою судьбу", - сказал С.Лавров.
"Интерес представляют и ваши оценки ситуации в регионе, в соседних странах, я имею в виду Сирию, прежде всего. Мы будем готовы поделиться теми усилиями, которые Российская Федерация прилагает для содействия скорейшему урегулированию кризиса в САР", - заявил глава МИД РФ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»