Лавров обсуждает с ливанским политиком ситуацию в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем ливанского христианского движения "Марада" Сулейманом Франжье сообщил о намерении обсудить положение дел в этой стране, а также ситуацию в Сирии.

"Мы приветствовали состоявшиеся в мае этого года выборы (в Ливане - ИФ), которые позволили положить конец долгому политическом кризису", - сказал российский министр.

"Сегодня, когда продолжается формирование правительства по итогам этих выборов, нам очень важно услышать ваши оценки перспектив достижения соответствующих договоренностей, потому что от этого зависит стабильность в Ливане и способность самостоятельно, без вмешательства извне решать свою судьбу", - сказал С.Лавров.

"Интерес представляют и ваши оценки ситуации в регионе, в соседних странах, я имею в виду Сирию, прежде всего. Мы будем готовы поделиться теми усилиями, которые Российская Федерация прилагает для содействия скорейшему урегулированию кризиса в САР", - заявил глава МИД РФ.