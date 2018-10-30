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Дальнее зарубежье 30.10.2018 16:54

Лавров обсуждает с ливанским политиком ситуацию в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем ливанского христианского движения "Марада" Сулейманом Франжье сообщил о намерении обсудить положение дел в этой стране, а также ситуацию в Сирии.

"Мы приветствовали состоявшиеся в мае этого года выборы (в Ливане - ИФ), которые позволили положить конец долгому политическом кризису", - сказал российский министр.

"Сегодня, когда продолжается формирование правительства по итогам этих выборов, нам очень важно услышать ваши оценки перспектив достижения соответствующих договоренностей, потому что от этого зависит стабильность в Ливане и способность самостоятельно, без вмешательства извне решать свою судьбу", - сказал С.Лавров.

"Интерес представляют и ваши оценки ситуации в регионе, в соседних странах, я имею в виду Сирию, прежде всего. Мы будем готовы поделиться теми усилиями, которые Российская Федерация прилагает для содействия скорейшему урегулированию кризиса в САР", - заявил глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЛИВАН, КОНТАКТЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]