Пхеньян не намерен предоставлять данные о ядерных объектах, пока США продолжают враждебную политику в отношении КНДР - советник президента Южной Кореи

КНДР не собираются предоставлять международному сообществу детальный список своих ядерных объектов и материалов до тех пор, пока США не прекратят следовать враждебному курсу в отношении Пхеньяна, сообщил советник президента Южной Кореи по вопросам объединения, международным делам и национальной безопасности Мун Чун Ин.
"В ходе недавней поездки в Пхеньян, я сказал высокопоставленному северокорейскому официальному представителю, что Северная Корея может установить отношения доверия с США, предоставив список своих ядерных программ, согласившись на международные инспекции в атомной сфере и подписав декларацию об окончании войны", - сказал советник, которого цитирует информационное агентство Ренхап.
"Но позиция Севера была ясной. Официальный представитель ответил мне, что его страна не может предоставить список ядерных объектов и материалов из-за враждебного отношения со стороны США",- отметил Мун Чун Ин.
Он сообщил, что согласен с позицией КНДР о том, что декларация об окончании войны и договор о ненападении должны быть подписаны прежде, чем Пхеньян предоставит список ядерных программ и даст согласие на их международные инспекции.
Советник назвал негибким и идеалистическим подход к решению северокорейской проблемы США.
"Если мы будем следовать такому непрактичному подходу, последствия будут трагическими", - предупредил Мун Чун Ин.
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