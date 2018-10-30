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ТЭК 30.10.2018 15:38

SOCAR сохранит в 2019г добычу нефти на уровне 2018г, увеличит добычу газа - на 12,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2019 году сохранит объем добычи нефти на уровне 2018 года.

«Добыча нефти компанией SOCAR в 2019 году останется на уровне 2018 года – 7,6 млн тонн», - отмечается в заключении Счетной палаты по проекту госбюджета Азербайджана на следующий год.

Добыча газа SOCAR в 2019 году увеличится на 0,8 млрд кубометров (на 12,5%- ИФ) по сравнению с прогнозом на 2018 год - до 7,2 млрд кубометров.

Как сообщалось, в 2017 году добыча нефти по SOCAR составила 7 млн 427,1 тыс. тонн, газа - 6 млрд 89,1 млн кубометров.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]