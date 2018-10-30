250 человек было эвакуировано из здания гостиницы "Останкино" в Москве из-за пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"С вышележащих этажей спасено 42 человек, из здания было выведено 250 человек, 1 человек передан для осмотра наряду скорой помощи",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в 15:24 пожар был полностью ликвидирован.