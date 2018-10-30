250 человек было эвакуировано из здания гостиницы "Останкино" в Москве из-за пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
"С вышележащих этажей спасено 42 человек, из здания было выведено 250 человек, 1 человек передан для осмотра наряду скорой помощи",- сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в 15:24 пожар был полностью ликвидирован.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»