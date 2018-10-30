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Регион 30.10.2018 15:54

Власти Турции запросили у Эр-Рияда информацию о предполагаемых убийцах Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая прокуратура запросила у Эр-Рияда информацию о том, кто принимал решение об отправке дипломатической миссии из 15 человек в генконсульство в Стамбуле, где в это время был убит саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, пишет газета "Йени шафак".

Выступая на пресс-конференции в парламенте во вторник, президент добавил, что следователи в Турции рассчитывают допросить задержанных в Саудовской Аравии 18 подозреваемых по делу об убийстве Дж.Хашкаджи.

Также турецкие власти отмечают, что необходимо определить, кто координировал операцию по убийству журналиста.

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Моджеб во вторник прибыл в Турцию в рамках расследования обстоятельств гибели обозревателя "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Журналист исчез 2 октября, после того, как зашел в здание генконсульства. Позже стало известно, что оппозиционный правящей саудовской династии журналист стал жертвой преднамеренного убийства.

Расследование инцидента ведут и турецкие, и саудовские власти.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]