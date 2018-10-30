Власти Турции запросили у Эр-Рияда информацию о предполагаемых убийцах Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая прокуратура запросила у Эр-Рияда информацию о том, кто принимал решение об отправке дипломатической миссии из 15 человек в генконсульство в Стамбуле, где в это время был убит саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, пишет газета "Йени шафак".

Выступая на пресс-конференции в парламенте во вторник, президент добавил, что следователи в Турции рассчитывают допросить задержанных в Саудовской Аравии 18 подозреваемых по делу об убийстве Дж.Хашкаджи.

Также турецкие власти отмечают, что необходимо определить, кто координировал операцию по убийству журналиста.

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Моджеб во вторник прибыл в Турцию в рамках расследования обстоятельств гибели обозревателя "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Журналист исчез 2 октября, после того, как зашел в здание генконсульства. Позже стало известно, что оппозиционный правящей саудовской династии журналист стал жертвой преднамеренного убийства.

Расследование инцидента ведут и турецкие, и саудовские власти.