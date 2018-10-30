Трамп выступает за отмену предоставления гражданства США по рождению

Президент США Дональд Трамп заявил, что порядок предоставления американского гражданства "по праву почвы" необходимо отменить, сообщают во вторник западные СМИ.

"Это нелепо, что мы - единственная страна в мире, где человек может приехать на территорию государства, родить ребенка, и этот ребенок становится гражданином на 85 лет со всеми привилегиями. Это смешно, и этому необходимо положить конец", - считает Д.Трамп.

"Мне всегда говорили, что для этого (для изменения порядка предоставления гражданства - ИФ) необходима поправка к конституции. Однако что вы думаете? Она не нужна. Это возможно сделать совместно с конгрессом", - подчеркнул американский лидер.

Четырнадцатая поправка к конституции США, принятая в июле 1868 года, гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Гражданство "по праву почвы", то есть по рождению, предоставляется во многих странах мира.

В частности, такая процедура используется в некоторых странах Европы, а также в Бразилии, Чили, Панаме. Тем не менее, в ряде европейских государств помимо самого факта рождения ребенка на территории страны существует требование постоянного его проживания в ней на протяжении определенного времени.