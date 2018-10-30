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Внутренняя политика 30.10.2018 16:13

Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Сабаильского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Вугара Зейналова главой Исполнительной власти Сабаильского района Баку, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

Кроме этого, И.Алиев подписал распоряжение об освобождении Асифа Агаева с должности главы ИВ Шамахинского района. Новым главой ИВ Шамахинского района назначен Таир Мамедов.

В свою очередь, А.Агаев назначен главой ИВ Бейлаганского района.

Р.Бабаев

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Тэги: ИВ, ГЛАВЫ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]