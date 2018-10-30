Президент Азербайджана назначил нового главу ИВ Сабаильского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Вугара Зейналова главой Исполнительной власти Сабаильского района Баку, сообщает сайт главы государства.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.
Кроме этого, И.Алиев подписал распоряжение об освобождении Асифа Агаева с должности главы ИВ Шамахинского района. Новым главой ИВ Шамахинского района назначен Таир Мамедов.
В свою очередь, А.Агаев назначен главой ИВ Бейлаганского района.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»