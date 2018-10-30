Американские представители пока не получили приглашение на переговоры в Астане по Сирии - посольство

США пока не получали приглашения принять участие в качестве наблюдателя в очередном раунде переговоров по Сирии в Астане, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в посольстве США в Казахстане во вторник.

"Приглашение пока не получили. Обычно нас приглашают в качестве наблюдателя, но в прошлом приглашение всегда приходило ближе к дате переговоров", - отметили в дипмиссии.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что новый раунд переговоров по Сирии в Астанинском формате намечен на конец ноября.

"Очередная встреча в Астанинском формате, уже одиннадцатая по счету, намечена на конец следующего месяца, конкретная дата согласовывается", - сказал он журналистам.

"Встречи в Астане у нас проходят достаточно регулярно, это встречи высокого уровня, в первую очередь, с участием России, Ирана и Турции. (...) По нашим оценкам, они серьёзно способствуют тому, что значительно уменьшился уровень насилия в Сирии, реально открыта дорога для того, чтобы ускорить политический процесс", - отметил замминистра.