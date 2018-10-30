Американские представители пока не получили приглашение на переговоры в Астане по Сирии - посольство

США пока не получали приглашения принять участие в качестве наблюдателя в очередном раунде переговоров по Сирии в Астане, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в посольстве США в Казахстане во вторник.
"Приглашение пока не получили. Обычно нас приглашают в качестве наблюдателя, но в прошлом приглашение всегда приходило ближе к дате переговоров", - отметили в дипмиссии.
Накануне замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что новый раунд переговоров по Сирии в Астанинском формате намечен на конец ноября.
"Очередная встреча в Астанинском формате, уже одиннадцатая по счету, намечена на конец следующего месяца, конкретная дата согласовывается", - сказал он журналистам.
"Встречи в Астане у нас проходят достаточно регулярно, это встречи высокого уровня, в первую очередь, с участием России, Ирана и Турции. (...) По нашим оценкам, они серьёзно способствуют тому, что значительно уменьшился уровень насилия в Сирии, реально открыта дорога для того, чтобы ускорить политический процесс", - отметил замминистра.
В Нахчыванской автономии Азербайджана состоялись тактические учения войск специального назначения
Глава МИД Азербайджана отбыл в Софию для участия в заседании Стратегического диалога
Президент Азербайджана назначил двух заместителей министра труда и соцзащиты
Азерэнержи получит 48 млн манатов на ремонтно-установочные работы в Азербайджанской ТЭС, где в июле произошла авария
Азербайджан и Туркменистан обсудили вопросы сотрудничества в транспортно-транзитной сфере
Совет директоров WADA соберется 15 ноября в Баку
Азербайджанские чемпионы юношеских игр в Аргентине получат премиальные в размере около $15 тыс.
Население Азербайджана в 2030 году достигнет 10,7 млн человек – Стратегия
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Азербайджан: актуальность экономического образования сегодня
Bakcell снова поддерживает молодых людей, желающих открыть свой бизнес
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»