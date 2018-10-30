Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9348 RUR   0.0259 GBR   2.1771 TRY   0.3064

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 23° Завтра 12° 18° 2 Ноя 16° 3 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 30.10.2018 19:18

Американские представители пока не получили приглашение на переговоры в Астане по Сирии - посольство

США пока не получали приглашения принять участие в качестве наблюдателя в очередном раунде переговоров по Сирии в Астане, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в посольстве США в Казахстане во вторник.

"Приглашение пока не получили. Обычно нас приглашают в качестве наблюдателя, но в прошлом приглашение всегда приходило ближе к дате переговоров", - отметили в дипмиссии.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что новый раунд переговоров по Сирии в Астанинском формате намечен на конец ноября.

"Очередная встреча в Астанинском формате, уже одиннадцатая по счету, намечена на конец следующего месяца, конкретная дата согласовывается", - сказал он журналистам.

"Встречи в Астане у нас проходят достаточно регулярно, это встречи высокого уровня, в первую очередь, с участием России, Ирана и Турции. (...) По нашим оценкам, они серьёзно способствуют тому, что значительно уменьшился уровень насилия в Сирии, реально открыта дорога для того, чтобы ускорить политический процесс", - отметил замминистра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, США, ПРИГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Кризис в Сирии можно урегулировать только политико-дипломатическими мерами - СМИД ОДКБ Путин и Назарбаев осуждают удары США по Сирии Необходимо предпринимать новые шаги по урегулированию конфликта в Сирии - МИД Казахстана МИД Казахстана ожидает официального подтверждения даты встречи глав МИД по Сирии от участников Сотрудничество Казахстана и РФ по Сирии принесет весомые плоды, надеется Лавров Участники переговоров по Сирии в Астане ведут подготовку к Астана-9, переговоры могут состояться в 20-х числах февраля - глава МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]