В Германии медбрат признался в убийстве 100 пациентов

Нильс Хегель, работавший медбратом в двух больницах Германии, признал вину в преднамеренном убийстве 100 человек, передают во вторник западные СМИ.
Сторона обвинения полагает, что жертвами медбрата стали как минимум 36 человек в одной из больниц Олденбурга, а также еще 64 - в медицинской клинике города Делменхорст (Нижняя Саксония).
После открытия очередных судебных слушаний Н.Хегель утвердительно ответил на вопрос судьи о том, согласен ли он с предъявленными ему обвинениями.
В материалах дела отмечается, что медбрат вводил своим пациентам смертельные дозы лекарств, однако оставлял возможность вернуть их к жизни в последний момент. Тем не менее, не все его эксперименты с пациентами закончились успешно, отмечают издания.
Следователи уверены, что Н.Хегель, вероятно, делал это из-за тщеславия, скуки и желания похвастаться перед коллегами.
Возраст жертв Н.Хегеля варьируется от 34 до 96 лет, однако он не выбирал их в соответствии с какими-либо критериями. Психиатр, который проводил беседы с Н.Хегелем, отметил, что убийства для медбрата "были подобно принятию наркотика".
На момент начала расследования в отношении Н.Хегеля он уже находился под стражей в течение многих лет. Н.Хегель был задержан и заключен под стражу в 2005 году после того, как в больнице Делменхорста он ввел пациенту лекарство, которое ему не было назначено. В 2008 году он был приговорен к семи годам лишения свободы за попытку убийства.
Второй судебный процесс в отношении медбрата был начат в 2014 году по требованию семей, родственники которых скончались под присмотром Н.Хегеля. В 2015 году Н.Хегеля признали виновным в убийстве еще пяти человек и приговорили дополнительно к 15 годам тюрьмы.
Следствие предполагает, что окончательное число пациентов, погибших от рук медбрата, может достигать 200 человек. Тем не менее, отмечают СМИ, собрать все доказательства будет сложно в связи с тем, что тела многих погибших были кремированы.
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