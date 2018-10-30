В Германии медбрат признался в убийстве 100 пациентов

Нильс Хегель, работавший медбратом в двух больницах Германии, признал вину в преднамеренном убийстве 100 человек, передают во вторник западные СМИ.

Сторона обвинения полагает, что жертвами медбрата стали как минимум 36 человек в одной из больниц Олденбурга, а также еще 64 - в медицинской клинике города Делменхорст (Нижняя Саксония).

После открытия очередных судебных слушаний Н.Хегель утвердительно ответил на вопрос судьи о том, согласен ли он с предъявленными ему обвинениями.

В материалах дела отмечается, что медбрат вводил своим пациентам смертельные дозы лекарств, однако оставлял возможность вернуть их к жизни в последний момент. Тем не менее, не все его эксперименты с пациентами закончились успешно, отмечают издания.

Следователи уверены, что Н.Хегель, вероятно, делал это из-за тщеславия, скуки и желания похвастаться перед коллегами.

Возраст жертв Н.Хегеля варьируется от 34 до 96 лет, однако он не выбирал их в соответствии с какими-либо критериями. Психиатр, который проводил беседы с Н.Хегелем, отметил, что убийства для медбрата "были подобно принятию наркотика".

На момент начала расследования в отношении Н.Хегеля он уже находился под стражей в течение многих лет. Н.Хегель был задержан и заключен под стражу в 2005 году после того, как в больнице Делменхорста он ввел пациенту лекарство, которое ему не было назначено. В 2008 году он был приговорен к семи годам лишения свободы за попытку убийства.

Второй судебный процесс в отношении медбрата был начат в 2014 году по требованию семей, родственники которых скончались под присмотром Н.Хегеля. В 2015 году Н.Хегеля признали виновным в убийстве еще пяти человек и приговорили дополнительно к 15 годам тюрьмы.

Следствие предполагает, что окончательное число пациентов, погибших от рук медбрата, может достигать 200 человек. Тем не менее, отмечают СМИ, собрать все доказательства будет сложно в связи с тем, что тела многих погибших были кремированы.