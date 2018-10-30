Путин примет участие в пленарном заседании Всемирного конгресса соотечественников

Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает пресс-служба Кремля.
VI Всемирный конгресс российских соотечественников пройдет в Москве с 31 октября по 1 ноября и соберет более 700 участников, в том числе 400 делегатов из 98 стран. В форуме также примут участие руководители Федерального Собрания РФ, центральных и региональных органов исполнительной власти, представители религиозных и неправительственных объединений.
Предыдущий, V Конгресс российских соотечественников состоялся в Москве в ноябре 2015 года.
В ходе нынешнего Конгресса предполагается подвести итоги деятельности за прошедшие три года и определить ориентиры взаимодействия на будущее. Среди приоритетных вопросов - защита прав и законных интересов соотечественников, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ на русском языке, работа с молодежью.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»