Путин примет участие в пленарном заседании Всемирного конгресса соотечественников

Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает пресс-служба Кремля.

VI Всемирный конгресс российских соотечественников пройдет в Москве с 31 октября по 1 ноября и соберет более 700 участников, в том числе 400 делегатов из 98 стран. В форуме также примут участие руководители Федерального Собрания РФ, центральных и региональных органов исполнительной власти, представители религиозных и неправительственных объединений.

Предыдущий, V Конгресс российских соотечественников состоялся в Москве в ноябре 2015 года.

В ходе нынешнего Конгресса предполагается подвести итоги деятельности за прошедшие три года и определить ориентиры взаимодействия на будущее. Среди приоритетных вопросов - защита прав и законных интересов соотечественников, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ на русском языке, работа с молодежью.