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СНГ 30.10.2018 18:24

Путин примет участие в пленарном заседании Всемирного конгресса соотечественников

Президент РФ Владимир Путин в среду примет участие в пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает пресс-служба Кремля.

VI Всемирный конгресс российских соотечественников пройдет в Москве с 31 октября по 1 ноября и соберет более 700 участников, в том числе 400 делегатов из 98 стран. В форуме также примут участие руководители Федерального Собрания РФ, центральных и региональных органов исполнительной власти, представители религиозных и неправительственных объединений.

Предыдущий, V Конгресс российских соотечественников состоялся в Москве в ноябре 2015 года.

В ходе нынешнего Конгресса предполагается подвести итоги деятельности за прошедшие три года и определить ориентиры взаимодействия на будущее. Среди приоритетных вопросов - защита прав и законных интересов соотечественников, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ на русском языке, работа с молодежью.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОНГРЕСС, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]