Введение США санкций против Ирана будет иметь серьезные последствия для миропорядка, заявил Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в ходе визита в Стамбул, что намерение Вашингтона восстановить санкции против Тегерана в итоге повлияет на весь мир.
"К сожалению, страна (США - ИФ), нарушающая закон, пытается наказать страну (Иран - ИФ), которая соблюдает закон (...) такой метод будет иметь серьезные последствия для мирового порядка", - приводят иранские СМИ слова Дж.Зарифа.
Ранее он также заявлял, что хотя американские санкции против Тегерана окажут экономический эффект на Иран, однако США не удастся добиться поставленных целей.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по иранской ядерной программе и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.
Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.
Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.
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