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Регион 30.10.2018 16:28

Введение США санкций против Ирана будет иметь серьезные последствия для миропорядка, заявил Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в ходе визита в Стамбул, что намерение Вашингтона восстановить санкции против Тегерана в итоге повлияет на весь мир.

"К сожалению, страна (США - ИФ), нарушающая закон, пытается наказать страну (Иран - ИФ), которая соблюдает закон (...) такой метод будет иметь серьезные последствия для мирового порядка", - приводят иранские СМИ слова Дж.Зарифа.

Ранее он также заявлял, что хотя американские санкции против Тегерана окажут экономический эффект на Иран, однако США не удастся добиться поставленных целей.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по иранской ядерной программе и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]