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ТЭК 30.10.2018 16:31

ЛУКОЙЛ выполняет обязательства по поставкам топлива, увеличит производство за счет досрочного вывода из ремонта НОРСИ - Алекперов

"ЛУКОЙЛ" выполняет обязательства по поставкам топлива на свою сеть АЗС и планирует увеличить производство за счет завершения ремонта на Нижегородском НПЗ.

"Я надеюсь, что до этого не дойдет", - сообщил "Интерфаксу" президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, отвечая на вопрос, видит ли он угрозу дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке.

"Со своей стороны мы делаем и сделаем все возможное, чтобы не допустить дефицита. Следуя рекомендациям ФАС и министерства энергетики России, начиная с июня 2018 года, "ЛУКОЙЛ" нарастил объем реализации автомобильного бензина на бирже - в некоторые периоды до 14%. За семь месяцев - с учетом ожидаемых объемов октября - на бирже будет реализовано дополнительно, сверх обязательных нормативов, более 100 тыс. тонн бензинов и 180 тыс. тонн дизельного топлива. То есть наша компания соблюдает все обязательства как по реализации на собственных АЗС, так и по поставкам на биржу, и рост цен мы не планируем", - продолжил он, комментируя требования правительства РФ к нефтяникам сдерживать рост цен на топливо, а то время как экспортная альтернатива поставок становится более привлекательной.

"Досрочное завершение капитального ремонта двух установок каталитического крекинга на крупнейшем предприятии нефтепереработки группы - "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - обеспечит прирост объемов производства бензина в октябре на 20 тыс. тонн и в ноябре по отношению к октябрю - на 143 тыс. тонн", - добавил В.Алекперов.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил журналистам, что компания выполняет все обязательства по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок. "Мы увеличили поставки топлива в этом году на внутренний рынок, все обязательства мы выполняем", - сказал он.

"Если говорить о топливном рынке, то ситуация не совсем простая, это касается прежде всего независимых сетей АЗС. Если говорить о ВИНКах, в том числе о "Газпром нефти", то можете заметить, что ситуация в нашем случае не изменилась. Сейчас мы имеем цены на наших АЗС, которые соответствуют ценам на конец мая. И в ближайшее время в наши планы не входит их увеличение", - добавил А.Дюков.

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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, ТОПЛИВО, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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