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Социум 30.10.2018 16:45

Власти Азербайджана рассчитывают до 2030 года сократить безработицу до 4% - стратегия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Стратегию занятости Азербайджанской Республики на 2019-2030гг».

Стратегия опубликована во вторник на сайте главы государства.

Документ утвержден с целью формирования долгосрочной государственной политики занятости, направленной на обеспечение эффективной занятости на основе существующих в Азербайджане демографических аспектов и перспектив развития и определенных экономических приоритетов страны.

Координатором реализации Стратегии занятости определено Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

МТСЗН совместно с другими соответствующими госорганами и структурами необходимо в трехмесячный срок подготовить и представить президенту страны проект Плана мероприятий на 2019-2025гг по реализации Стратегии.

Стратегия направлена на обеспечение перехода с экстенсивной политики занятости на интенсивный, увеличение уровня занятости населения, обеспечения полной занятости, поддержку достойного труда и производительности труда.

Реализация стратегии направлена также на поддержку микро, малого и среднего предпринимательства, развитие рынка труда.

В Стратегии указан ряд стратегических целей на период до 2030 года.

В частности, снижение уровня безработицы в стране до 4% (в 2017г – 5%); доведение официальной занятости (за исключением сектора АПК) до 80% (доля наемных работник вне АПК в 2017г составила 48,1%); сокращение удельного веса молодежи (в возрасте 15-24 лет), не занятой на рынке труда и в образовании, до 15% (в 2017г - 23%), увеличение числа региональных центров профессионального образования (РЦПО) до 10 (в 2017г – 3 РЦПО).

Кроме этого, Стратегия предусматривает 6-кратный рост к 2020г охвата программой самозанятости (в 2017г программа охватывала 1,4 тыс. домашних хозяйств) и увеличение к 2020г до 0,1% ВВП финансирования на программы активного рынка труда (0,01% ВВП - в 2017 г.).

В документе отмечается, что за последние 14 лет (до 1 января 2018 года) в Азербайджане было создано 1,96 млн новых рабочих мест, из которых 73,3% - постоянные.

На конец 2017 года трудоспособными в Азербайджане считаются 5 млн 73,8 тыс. человек, из которых 4 млн 822,1 тыс. человек трудоустроены. При этом число наемных работников в экономике составляет 1 млн 525 тыс. человек (на конец 2017г) или 31,6% от общего числа занятых.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАНЯТОСТЬ, СТРАТЕГИЯ


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