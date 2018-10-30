Более 200 советских дипломатов стали жертвами сталинских репрессий

Более 200 работников советской дипломатической службы погибли в результате политических репрессий, сообщил во вторник МИД РФ.
"Их имена внесены в Книгу памяти работников советской дипломатической службы-жертв репрессий", - говорится в микроблоге внешнеполитического ведомства в Твиттере.
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.
В этом году к этой трагической дате приурочена общественная акция "Колокол памяти", которая проходит в Москве и других городах России
День памяти жертв политических репрессий отмечается в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей.
По данным Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), в 1937-1938 гг. по политическим обвинениям было арестовано более 1,5 млн человек, 1,3 млн осуждены внесудебными органами, около 700 тыс - расстреляны.
"В сталинские годы 3,5 млн человек было репрессировано по национальному признаку. Из рядов армии было "вычищено" 45% командного состава, а в годы войны и после ее окончания жестоким репрессиям подверглись советские граждане, вышедшие из окружения, оказавшиеся в плену, угнанные на работу в Германию. Общее число лиц, подвергшихся репрессиям не в судебном (или квазисудебном), а в административном порядке, составляет 6,5-7 млн человек", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»