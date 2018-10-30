Румынская Tarom в апреле 2019г откроет прямой рейс из Бухареста в Баку

Румынская государственная авиакомпания "Tarom" с 3 апреля 2019 года откроет прямое авиасообщение по направлению Бухарест-Баку, говорится в сообщении компании.
" Tarom с 3 апреля 2019 года запускает прямые рейсы Бухарест-Баку. Полеты будут выполняться воздушными судами Boeing737-700 два раза в неделю - по средам и пятницам», - отмечается в информации.
Вылет из Международного аэропорта имени Анри Коанды (Бухарест) будет осуществляться в 00.30 по местному времени, прибытие в Международный аэропорт Гейдар Алиев – в 05.30 (время местное).
Стоимость билета в одном направлении из Бухареста начинается от 212,32 евро, из Баку – от 202 евро. Цены на билеты «туда-обратно» начинаются от 341 евро, включая бесплатный провоз 10 кг ручной клади, 23 кг багажа, регистрацию, выбор места и питание на борту.
Ранее румынские СМИ сообщали о планах компании открыть рейс Бухарест-Баку до конца 2018 года.
Румынская авиакомпания компания Tarom была основана в 1954 году. Работает под руководством министерства транспорта и является членом альянса SkyTeam с 25 июня 2010 года.
Компания обслуживает более 50 пунктов назначения и направлений.
Флот Tarom включает 25 самолетов.
Н.Аббасова
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