MBNP отбирает компанию для оценки имущества

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана отбирает оценочную компанию для проведения оценки имущества, говорится в объявлении ведомства.
Отбор проводится методом котировочного опроса.
Оценка имущества должна быть проведена в соответствии с международными стандартами.
Компании, желающие принять участие в опросе, должны представить свои предложения в MBNP до 15:00 2 ноября.
Процедура оценки предложений состоится 5 ноября.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»