MBNP отбирает компанию для оценки имущества

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана отбирает оценочную компанию для проведения оценки имущества, говорится в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом котировочного опроса.

Оценка имущества должна быть проведена в соответствии с международными стандартами.

Компании, желающие принять участие в опросе, должны представить свои предложения в MBNP до 15:00 2 ноября.

Процедура оценки предложений состоится 5 ноября.

Н.Аббасова