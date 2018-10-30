Азербайджан и Туркменистан обсудили вопросы сотрудничества в транспортно-транзитной сфере

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мемметхан Чакыев на встрече в Баку во вторник обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта и транзита.
По сообщению пресс-службы Минэкономики, Ш.Мустафаев на встрече отметил, что в настоящее время сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном развивается по нескольким направлениям и одним из важных направлений этого сотрудничества является транспортно-транзитная сфера. «Обе страны имеют большой транспортно-транзитный потенциал и создали необходимую инфраструктуру», - сказал министр.
Ш.Мустафаев также отметил, что маршрут Азербайджан-Туркменистан является безопасным и выгодным и им могут воспользоваться и другие страны.
В свою очередь, М.Чакыев также отметил важность развития азербайджано-туркменских отношений, особенно в транспортно-транзитной сфере.
Б.Рустамбеков
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