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Транспорт и связь 30.10.2018 17:32

Азербайджан и Туркменистан обсудили вопросы сотрудничества в транспортно-транзитной сфере

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мемметхан Чакыев на встрече в Баку во вторник обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта и транзита.

По сообщению пресс-службы Минэкономики, Ш.Мустафаев на встрече отметил, что в настоящее время сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном развивается по нескольким направлениям и одним из важных направлений этого сотрудничества является транспортно-транзитная сфера. «Обе страны имеют большой транспортно-транзитный потенциал и создали необходимую инфраструктуру», - сказал министр.

Ш.Мустафаев также отметил, что маршрут Азербайджан-Туркменистан является безопасным и выгодным и им могут воспользоваться и другие страны.

В свою очередь, М.Чакыев также отметил важность развития азербайджано-туркменских отношений, особенно в транспортно-транзитной сфере.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ТРАНСПОРТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]