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СНГ 30.10.2018 19:03

Обзорная миссия МВФ приступит к работе в Минске в ноябре

Миссия МВФ по ст.4 устава фонда будет работать в Минске с 5 по 15 ноября 2018 года, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Запад" в представительстве МВФ в Белоруссии.

Целью работы традиционной ежегодной миссии является обзор текущей экономической ситуации в стране и продолжение консультаций с властями по мерам экономической политики.

Руководить работой миссии будет заместитель начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента МВФ Жак Миньян, который возглавляет миссию МВФ по Белоруссии с декабря 2017 года.

Как сообщалось, в начале октября МВФ значительно улучшил прогноз ключевых макропоказателей для Белоруссии. В соответствии с обновленным прогнозом МВФ (World Economic Outlook, WEO) рост ВВП республики в 2018 году составит 4% против 2,8%, которые прогнозировал МВФ в предыдущем, апрельском, WEO.

Прогноз инфляции на 2018 год понижен с 6% до 5,5%. На 2019 год МВФ также прогнозирует инфляцию в Белоруссии на уровне 5,5%.

По обновленной оценке МВФ, в 2019 году ВВП страны вырастет на 3,1%. Примерно такие же темпы роста сохранятся в среднесрочной перспективе. На 2023 год МВФ прогнозирует рост ВВП Белоруссии на уровне 2%.

В соответствии с прогнозом, дефицит счета текущих операций платежного баланса республики в 2018 году составит 2,5% ВВП, в 2019 году - 4,2% ВВП и снизится до 2% ВВП в 2023 году.

По прогнозу белорусского правительства, прирост ВВП страны в 2018 году должен составить не менее 3,5% после роста на 2,4% в 2017 году. Минэкономики страны накануне сообщило, что оценка фактического роста ВВП Беларуси в 2018 году была снижена с 4,1% до 3,7% из-за недобора урожая зерновых.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики, Национальный банк планирует ограничить инфляцию в текущем году в пределах 6%. В 2017 году инфляция в Белоруссии составила 4,6% против 10,6% годом ранее.

Сотрудничество Белоруссии с МВФ в настоящее время ограничено техническими консультациями. Минск в течение 2016-2017 годов вел переговоры с МВФ о возобновлении кредитного сотрудничества, но затем переговоры были прекращены из-за разногласий в скорости проведения реформ в социально-чувствительной сфере, в частности, темпов повышения стоимости тарифов на ЖКУ для населения.

Белоруссия является членом МВФ с 1992 года. Белоруссия в 2009-2010 годах реализовала программу МВФ stand-by, получив кредитные ресурсы на $3,46 млрд.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МВФ, МИССИЯ


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