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Дальнее зарубежье 30.10.2018 17:40

До 11 человек увеличилось число жертв непогоды в Италии

Число жертв проливных дождей и сильного ветра в Италии достигло 11 человек, сообщает во вторник газета "Репубблика".

Ранее сообщалось о восьми жертвах. Помимо этого, десятки человек получили ранения, в том числе сотрудники спасательных служб.

Семерых погибших спасатели обнаружили в понедельник, четверых - во вторник.

По данным агентства АНСА, в настоящий момент в шести областях Италии действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями.

В списке областей, оказавшихся в наибольшей степени затронутыми непогодой, - Ломбардия, Венеция, Лигурия, Фриули-Венеция-Джулия, Абруццо и Трентино - Альто-Адидже. В некоторых из них порывы ветра превышают 100 км/ч.

Наиболее мощный ветер был зафиксирован в Лигурии: а этой области порывы ветра достигали скорости 180 км/ч.

В связи с непогодой в ряде городов закрыты учебные заведения, а также парализовано транспортное движение.

В Лигурии более 20 тыс. человек из-за непогоды остались без электричества. Аэропорт Генуи прекратил свою работу после того, как из моря на взлетную полосу вынесло мусор и обломки.

В области Трентино - Альто-Адидже 170 человек, в том числе туристы, с субботы заблокированы в гостиницах на перевале Стельвио из-за сильнейшего снегопада.

В Неаполе перекрыты некоторые улицы из-за опасности падения элементов фасада зданий.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]