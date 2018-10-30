До 11 человек увеличилось число жертв непогоды в Италии

Число жертв проливных дождей и сильного ветра в Италии достигло 11 человек, сообщает во вторник газета "Репубблика".

Ранее сообщалось о восьми жертвах. Помимо этого, десятки человек получили ранения, в том числе сотрудники спасательных служб.

Семерых погибших спасатели обнаружили в понедельник, четверых - во вторник.

По данным агентства АНСА, в настоящий момент в шести областях Италии действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями.

В списке областей, оказавшихся в наибольшей степени затронутыми непогодой, - Ломбардия, Венеция, Лигурия, Фриули-Венеция-Джулия, Абруццо и Трентино - Альто-Адидже. В некоторых из них порывы ветра превышают 100 км/ч.

Наиболее мощный ветер был зафиксирован в Лигурии: а этой области порывы ветра достигали скорости 180 км/ч.

В связи с непогодой в ряде городов закрыты учебные заведения, а также парализовано транспортное движение.

В Лигурии более 20 тыс. человек из-за непогоды остались без электричества. Аэропорт Генуи прекратил свою работу после того, как из моря на взлетную полосу вынесло мусор и обломки.

В области Трентино - Альто-Адидже 170 человек, в том числе туристы, с субботы заблокированы в гостиницах на перевале Стельвио из-за сильнейшего снегопада.

В Неаполе перекрыты некоторые улицы из-за опасности падения элементов фасада зданий.