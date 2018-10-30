Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9348 RUR   0.0259 GBR   2.1771 TRY   0.3064

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 23° Завтра 12° 18° 2 Ноя 16° 3 Ноя 14°

СНГ 30.10.2018 19:29

Украинские пограничники провели на берегу Азовского моря учения по противодесантной обороне

Инструкторы Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины провели очередные тактико-специальные учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря.

"Во время учений отработаны реальные тактические эпизоды по обнаружению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, которые пытаются захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил", - говорится в сообщении на сайте украинского пограничного ведомства.

Решением СНБО и президента Украины на Азовском море создается военная база ВМС Украины и специальное пограничное управление для противодействия возможным агрессивным действиям со стороны России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГОСПОГРАНСЛУЖБА, АЗОВ


Похожие новости


Украинские пограничники не впустят Саакашвили в страну по недействительному паспорту В страны ЕС в безвизовом режиме въехали 162 тыс. украинцев - Госпогранслужба Украины Украинские пограничники помешали вывозу в Польшу около 100 килограммов янтаря

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]