Украинские пограничники провели на берегу Азовского моря учения по противодесантной обороне

Инструкторы Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины провели очередные тактико-специальные учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря.
"Во время учений отработаны реальные тактические эпизоды по обнаружению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, которые пытаются захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил", - говорится в сообщении на сайте украинского пограничного ведомства.
Решением СНБО и президента Украины на Азовском море создается военная база ВМС Украины и специальное пограничное управление для противодействия возможным агрессивным действиям со стороны России.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»