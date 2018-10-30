Украинские пограничники провели на берегу Азовского моря учения по противодесантной обороне

Инструкторы Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины провели очередные тактико-специальные учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря.

"Во время учений отработаны реальные тактические эпизоды по обнаружению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, которые пытаются захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил", - говорится в сообщении на сайте украинского пограничного ведомства.

Решением СНБО и президента Украины на Азовском море создается военная база ВМС Украины и специальное пограничное управление для противодействия возможным агрессивным действиям со стороны России.