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Внутренняя политика 30.10.2018 18:02

Президент Алиев сменил начальника Академии Государственного таможенного комитета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Гулу Новрузова начальником Академии Государственного таможенного комитета (ГТК), сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

Другим распоряжением глава государства снял с занимаемой должности - Исмаила Алекберова.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АКАДЕМИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]