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Регион 30.10.2018 19:45

В ЕС надеются, что в будущем Миссия наблюдателей Евросоюза получит доступ на территории Абхазии и Южной Осетии

Командующий гражданскими операциями Евросоюза генерал-лейтенант Винченцо Коппола рассчитывает, что работающая с 2008 года в Грузии Миссия наблюдателей ЕС (МНЕС) получит в будущем доступ на территории Абхазии и Южной Осетии.

Чтобы МНЕС могла осуществлять свою деятельность на этих территориях нужна политическая воля, заявил он во вторник грузинскому Первому каналу.

"Такой воли у другой стороны на данном этапе нет", - сказал В.Коппола, находящийся в Тбилиси с визитом.

По его словам, позитивным является тот факт, что дискуссии на эту тему продолжатся на всех возможных уровнях, как в рамках переговоров в Женеве, так и на месте в ходе встреч с участием сторон в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

"Мы верим, что продолжением политических дискуссий можно достичь определенных результатов, однако когда это будет, это мы не знаем", - отметил он.

Во вторник командующий гражданскими операциями ЕС провел встречи в министерстве обороны и МВД Грузии, а также вместе с сотрудниками МНЕС посетил территорию, прилегающую к границе с Южной Осетией.

Как сообщает пресс-служба минобороны Грузии, на встрече В.Коппола с первым заместителем министра обороны Грузии Лелой Чиковани обсуждались вопросы сотрудничества между Грузией и ЕС в сфере обороны и безопасности и ситуация на территориях Абхазии и Южной Осетии.

В сообщении говорится, что Л.Чиковани отметила на встрече важность роли МНЕС в сохранении стабильности в Грузии, а также выразила благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Командующий гражданскими операциями руководит десятью гражданскими миссиями ЕС, развернутыми в Европе, Африке и на Ближнем Востоке в рамках Общеевропейской политики безопасности и обороны.

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Тэги: ЕС, АБХАЗИЯ, ЮЖОСЕТИЯ, ДОСТУП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]