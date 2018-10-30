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Дальнее зарубежье 30.10.2018 20:02

Эстонский паром с пассажирами на борту потерял управление у берегов в Швеции

Паром Regal Star эстонской компании Tallink потерял во вторник управление у берегов Швеции и застрял в Балтийском море, пишет эстонская газета Postimees.

Судно, направлявшееся из шведского порта Каппельскяри (Kapellskar) в эстонский порт Палдиски (Paldiski), в 11 часов оказалось полностью обесточенным, оно потеряло управление недалеко от навигационного знака Реммаргрунд (Remmargrund), сообщает газета.

Из-за сильного ветра паром начал дрейфовать и столкнулся с навигационным знаком, однако сильно не пострадал. Команде удалось бросить якорь, в настоящее время судно стоит на якоре у шведских берегов.

Парому оказывает помощь шведский буксир Montfred и спасательное судно Stenhammar.

На борту находятся 11 пассажиров и 27 членов экипажа.

Как ожидается, в течение вторника судно будет отбуксировано назад в порт Каппельскяри для проверки его состояния и нанесенного ущерба.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАРОМ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]