Эстонский паром с пассажирами на борту потерял управление у берегов в Швеции

Паром Regal Star эстонской компании Tallink потерял во вторник управление у берегов Швеции и застрял в Балтийском море, пишет эстонская газета Postimees.

Судно, направлявшееся из шведского порта Каппельскяри (Kapellskar) в эстонский порт Палдиски (Paldiski), в 11 часов оказалось полностью обесточенным, оно потеряло управление недалеко от навигационного знака Реммаргрунд (Remmargrund), сообщает газета.

Из-за сильного ветра паром начал дрейфовать и столкнулся с навигационным знаком, однако сильно не пострадал. Команде удалось бросить якорь, в настоящее время судно стоит на якоре у шведских берегов.

Парому оказывает помощь шведский буксир Montfred и спасательное судно Stenhammar.

На борту находятся 11 пассажиров и 27 членов экипажа.

Как ожидается, в течение вторника судно будет отбуксировано назад в порт Каппельскяри для проверки его состояния и нанесенного ущерба.