Азербайджанские чемпионы юношеских игр в Аргентине получат премиальные в размере около $15 тыс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размеры премиальных для победителей и призеров III Летних юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, а также их личных тренеров.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, победители III летних юношеских Олимпийских игр получат от Национального олимпийского комитета (НОК) 25 тыс. манатов или $14,7 тыс. по текущему курсу (тренер – 12,5 тыс. манатов).

Серебряный призер игр в Буэнос-Айресе получит 15 тыс. манатов (тренер – 7,5 тыс. манатов), бронзовый – 10 тыс. манатов (тренер – 5 тыс. манатов).

Ф.Исазаде