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Спорт 30.10.2018 19:30

Азербайджанские чемпионы юношеских игр в Аргентине получат премиальные в размере около $15 тыс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размеры премиальных для победителей и призеров III Летних юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, а также их личных тренеров.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, победители III летних юношеских Олимпийских игр получат от Национального олимпийского комитета (НОК) 25 тыс. манатов или $14,7 тыс. по текущему курсу (тренер – 12,5 тыс. манатов).

Серебряный призер игр в Буэнос-Айресе получит 15 тыс. манатов (тренер – 7,5 тыс. манатов), бронзовый – 10 тыс. манатов (тренер – 5 тыс. манатов).

Ф.Исазаде

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Тэги: ОЛИМПИАДА, ПРИЗЕРЫ, ПРЕМИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]