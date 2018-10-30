Глава Ингушетии заявил о необходимости проверить в КС РФ соглашение о границе с Чечней

Конституционный суд России должен проверить компетентность КС республики по закону о границе между Ингушетией и Чечней, считает глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
"Поступила информация, что Конституционный суд региона принял решение об отмене закона об утверждении соглашения об установлении границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия. Нужно понимать, что сегодняшнее решение не отменяет соглашение, оно вступило в законную силу", - заявил ингушский лидер журналистам.
"Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней, договоры между нами, двумя субъектами, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции России и исключительно Конституционным судом Российской Федерации ", - отметил он.
Конституционный суд Ингушетии во вторник огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней. По итогам заседания закон был признан неправомерным. Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года необходимо утвердить на референдуме республики.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»