Глава МИД Азербайджана отбыл в Софию для участия в заседании Стратегического диалога

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Болгарию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в внешнеполитическом ведомстве республики.

«Э.Мамедъяров примет участие на первом заседании азербайджано-болгарского Стратегического диалога»,- отметили в МИД.

Кроме того, министр проведет встречи с высокопоставленными представителями болгарского правительства.

В делегацию, возглавляемую Э.Мамедъяровым, входят представители Милли Меджлиса (парламент) министерства энергетики и министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Ф.Исазаде