Глава МИД Азербайджана отбыл в Софию для участия в заседании Стратегического диалога

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Болгарию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в внешнеполитическом ведомстве республики.
«Э.Мамедъяров примет участие на первом заседании азербайджано-болгарского Стратегического диалога»,- отметили в МИД.
Кроме того, министр проведет встречи с высокопоставленными представителями болгарского правительства.
В делегацию, возглавляемую Э.Мамедъяровым, входят представители Милли Меджлиса (парламент) министерства энергетики и министерства транспорта, связи и высоких технологий.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»