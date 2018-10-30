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Внешняя политика 30.10.2018 20:13

Глава МИД Азербайджана отбыл в Софию для участия в заседании Стратегического диалога

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Болгарию, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в внешнеполитическом ведомстве республики.

«Э.Мамедъяров примет участие на первом заседании азербайджано-болгарского Стратегического диалога»,- отметили в МИД.

Кроме того, министр проведет встречи с высокопоставленными представителями болгарского правительства.

В делегацию, возглавляемую Э.Мамедъяровым, входят представители Милли Меджлиса (парламент) министерства энергетики и министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, БОЛГАРИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]