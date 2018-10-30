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СНГ 30.10.2018 20:34

Ушел из жизни художник-мультипликатор Давид Черкасский, создавший мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля" и "Остров сокровищ"

Известный художник-мультипликатор, режиссер, сценарист Давид Черкасский скончался на Украине во вторник, 30 октября, сообщил украинский бизнесмен Александр Меламуд.

"Час назад умер Давид Янович Черкасский. Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи сражались за его жизнь", - написал А.Меламуд на странице в Фейсбуке.

23 августа Д.Черкасскому исполнилось 86 лет. Он является создателем популярных мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ".

Первый мультфильм - "Тайна черного короля" - Д.Черкасский поставил в 1964 году. Картина получила премию на мультипликационном фестивале в Румынии за лучший дебют.

Кроме того, он выступил режиссером таких известных мультфильмов, как "Волшебник Ох", "Крокодил и солнце" и других.

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Тэги: УКРАИНА, МУЛЬТИПЛИКАТОР, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]