Известный художник-мультипликатор, режиссер, сценарист Давид Черкасский скончался на Украине во вторник, 30 октября, сообщил украинский бизнесмен Александр Меламуд.
"Час назад умер Давид Янович Черкасский. Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи сражались за его жизнь", - написал А.Меламуд на странице в Фейсбуке.
23 августа Д.Черкасскому исполнилось 86 лет. Он является создателем популярных мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ".
Первый мультфильм - "Тайна черного короля" - Д.Черкасский поставил в 1964 году. Картина получила премию на мультипликационном фестивале в Румынии за лучший дебют.
Кроме того, он выступил режиссером таких известных мультфильмов, как "Волшебник Ох", "Крокодил и солнце" и других.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»