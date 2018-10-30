В Копенгагене подозревают Тегеран в планировании нападения на иранского оппозиционера на датской территории

Служба разведки и безопасности Дании подозревает иранскую разведку в подготовке нападения на датской территории, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на главу этого ведомства Финна Борха Андерсена.
По его словам, иранская сторона планировала организовать в Дании нападение на иранского оппозиционного активиста.
Он отметил, что выходец из Ирана, имеющий подданство Норвегии, был задержан 21 октября по подозрению в оказании содействия иранской разведке и подготовке убийства. Однако сам задержанный все обвинения в свой адрес отвергает.
Глава службы разведки и безопасности Дании отметил, что Копенгаген работает над этим делом вместе с несколькими европейскими странами.
Отмечается, что, предположительно, нападение готовилось на лидера датского отделения группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза", которая в Тегеране признана террористической. В частности, в Иране обвиняют эту группировку в организации нападения во время военного парада в Ахвазе 22 сентября, тогда погибли более 20 человек.
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен во вторник заявил, что Копенгаген ответит на произошедшее и будет вместе с другими европейскими странами обсуждать возможные действия в отношении Тегерана. Он также сообщил, что посол Ирана в Дании Мортеза Морадиан был вызван в МИД Дании. По словам А.Самуэльсена, М.Морадиану "дали понять, что это дело представляет собой очень серьезную ситуацию".
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