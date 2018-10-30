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Оборона 30.10.2018 21:01

В Нахчыванской автономии Азербайджана состоялись тактические учения войск специального назначения

Совместные тактические учения соединений и частей специального назначения войск Нахчыванского гарнизона состоялись в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минобороны.

«В учениях приняли участие более тысячи военнослужащих личного состава, до 80 единиц бронированной и автомобильной техники, более 20 единиц средств противовоздушной обороны, около 40 артиллерийских установок, свыше 10 единиц авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов Нахчыванского гарнизона»,- отметили в Минобороны.

Ведомство отмечает, что в результате скоординированной деятельности соединений и частей специального назначения, поставленные перед личным составом цели, были полностью достигнуты.

По сообщению оборонного ведомства, за ходом учений наблюдали председатель Верховного Меджлиса НАР Васиф Талыбов и министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Ф.Исазаде

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Тэги: НАХЧЫВАН, СПЕЦНАЗ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]