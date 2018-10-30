В Нахчыванской автономии Азербайджана состоялись тактические учения войск специального назначения

Совместные тактические учения соединений и частей специального назначения войск Нахчыванского гарнизона состоялись в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минобороны.
«В учениях приняли участие более тысячи военнослужащих личного состава, до 80 единиц бронированной и автомобильной техники, более 20 единиц средств противовоздушной обороны, около 40 артиллерийских установок, свыше 10 единиц авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов Нахчыванского гарнизона»,- отметили в Минобороны.
Ведомство отмечает, что в результате скоординированной деятельности соединений и частей специального назначения, поставленные перед личным составом цели, были полностью достигнуты.
По сообщению оборонного ведомства, за ходом учений наблюдали председатель Верховного Меджлиса НАР Васиф Талыбов и министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»