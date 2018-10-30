Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили заявляет, что готова бороться и победить во втором туре выборов

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что добилась победы в первом туре выборов и это большое достижение.
"Конечно, многие ждали моей более убедительной победы в первом туре выборов, но это - победа, несмотря на очень грязную кампанию против меня", - заявила С.Зурабишвили во вторник на брифинге.
По ее словам, оппозиция пытается убедить граждан, что она может снять свою кандидатуру с выборов во втором туре.
"Я не оставлю своих сторонников и соратников посреди битвы. Мне кажется, они меня не знают, я упряма и готова идти до конца, я верна своему народу и стране", - заявила С.Зурабишвили.
Она отметила, что сегодня не идет речь о выборе между двумя кандидатами или двумя партиями: "Сегодня выбор между двумя Грузиями".
"Какой мы хотим видеть Грузию? Уверена, что все мы вместе сделаем выбор. Мы вместе идем на второй тур выборов и верим в победу, так как на нашей стороне правда, на нашей стороне Европа, будущее современной Грузии", - сказала С.Зурабишвили.
Ранее во вторник оппозиционный телеканал "Рустави 2" со ссылкой на представителей оппозиции сообщил, что вечером С.Зурабишвили на специальном брифинге заявит о снятии своей кандидатуры со второго тура выборов президента Грузии, так как у нее возникли разногласия с лидерами правящей партии "Грузинская мечта".
По окончательным итогам голосования С.Зурабишвили в первом туре президентских выборов набрала - 38,6% голосов избирателей, а кандидат бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 37,7% голосов. Второй тур президентских выборов в Грузии должен состояться до 2 декабря.
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