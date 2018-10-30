В МИД РФ обсудили с заместителем спецпосланника ООН по Сирии вопросы урегулирования в этой стране

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов принял во вторник находящегося в Москве заместителя спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи, сообщает МИД России.

"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее. При этом внимание было уделено продвижению политического урегулирования на базе решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

С российской стороны "была акцентирована необходимость наращивания помощи САР на цели восстановления, в том числе в интересах скорейшего обеспечения условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", информирует МИД.