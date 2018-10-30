Совет директоров WADA соберется 15 ноября в Баку

Стала известна дата и место заседания Совета директоров Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Как сообщает пресс-служба ВАДА во вторник, заседание состоится 15 ноября в Баку.
Отмечается, что члены Совета директоров будут проинформированы о прогрессе, достигнутом в отношении России после принятия 20 сентября Исполкомом ВАДА решения о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»