Обнаружен фюзеляж потерпевшего крушение самолета Lion Air - глава ВС Индонезии

Глава вооруженных сил Индонезии считает, что поисково-спасательная команда обнаружила часть потерпевшего крушение самолета Lion Air, сообщает газета South China Morning Post.

"Мы серьезно верим, что нашли часть фюзеляжа JT610", - цитирует издание главу ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

Поисковая группа располагает координатами и теперь должна подтвердить, что это фюзеляж, добавил он.

Индонезия использовала гидролокаторы, чтобы попытаться определить местонахождение на месте крушения самолета "черных ящиков".

"Вчера днем команда услышала звон (приборов - ИФ) в месте на глубине 35 метров. (...) Сегодня утром, в 5 утра, команда вернулась на это место, чтобы совершить погружение", - сообщил заместитель начальника Национальной группы по безопасности транспорта Харье Сатмико.

Накануне "Боинг" 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек.

Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Самолет упал в море и затонул.