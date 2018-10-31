В Норвегии начинается активная фаза учений Trident Juncture

В Норвегии в среду стартует активная фаза крупнейших со времен "холодной войны" учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец 2018").

Согласно данным НАТО, активная фаза учений будут проходить в Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики, в районе Датских проливов на Балтике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. Всего них принимает участие около 50 тыс. военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тыс. единиц боевой техники из всех 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии.

Войска альянса будут отрабатывать защиту страны-члена НАТО от нападения условного противника. Согласно сценарию активной фазы учений, в Норвегию вторгаются вражеские войска, вымышленной страны "Муринус" (в переводе с латыни - паук), и она инициирует статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.

Роль нападающей стороны будут играть "северные", а защищающейся стороны - "южные". В этих целях части и подразделения участников разделены на две равнозначные группировки войск. Силы "северных" будут состоять из норвежской бригады "Норд" и по одной бригаде из Канады и Швеции, также экспедиционного батальона морской пехоты США, который осуществит высадку на побережье Норвегии. В состав силы "южных" войдут германская, итальянская и британская бригады.

Военно-морские силы "северных" будут представлены кораблями ВМС Канады, Дании, Норвегии, Польши, Великобритании и США. В частности, в них задействованы авианосная ударная группа ВМС США во главе с томным авианосцем "Гарри Трумэн" и амфибийно-десантная корабельная группа.

"Южные" будут располагать двумя постоянными военно-морскими группа НАТО - SNMG1 и SNMG2, постоянной группой минных тральщиков НАТО SNMCMG1 и голландской корабельной амфибийной группой. В состав ВМС "южных" входят корабли и морская пехота из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Турции, Финляндии, Франции и Швеции.

Авиация будет работать с четырех аэродромов в Норвегии и с базы Рованиеми в Финляндии и Каллах в Швеции. Он будет оказывать поддержку сухопутным войскам в районе полевых учений, а также военно-морским силам у побережья Норвегии. Морские силы будут действовать в Норвежском море вдоль норвежского побережья, а также в Северном море и в районе Датских проливов.

Учебные действия будет проходить в два этапа. С 31 октября по 3 ноября "северные" при поддержке десанта морских пехотинцев атакуют силы "южных". С 4 по 7 ноября "южные" перехватят инициативу и контратакуют "северных".

В учениях будет также задействована норвежская национальная гвардия, которая будет изображать роль народного ополчения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что альянс проводит учения Trident Juncture открыто и прозрачно, а также использует Совет Россия-НАТО для того, чтобы информировать Россию о них.

"Мы открыты в том, что мы делаем. Эти учения были запланированы давно, и мы используем Совет Россия-НАТО, чтобы информировать Россию о ходе учений", - сказал он.

"Мы пригласили наблюдателей из других стран, которые могут следить за учениями, могут общаться с солдатами... и они также будут проинформированы о сценарии учений. НАТО всегда приглашает наблюдателей на свои учения. Россия со времен холодной войны ни разу не приглашала наблюдателей", - отметил Й.Столтенберг, добавив, что учения НАТО носят исключительно оборонительный характер.

Ранее в октябре сообщалось, что Россия и Белоруссия приняли приглашение наблюдать за учениями Trident Juncture и направили туда своих представителей.

Американская газета "Старз энд страйпс", отмечала перед началом учений, что хотя генсек НАТО и утверждает, что учения проводятся против "вымышленного агрессора", однако, по сценарию, в ходе них имитируется отражение агрессии регионального противника, а единственным расположенным по соседству "противником" является Россия.