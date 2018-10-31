Путин проведет в Москве переговоры с президентом Молдавии

В Москве 31 октября состоятся переговоры президента России Владимира Путина с молдавским коллегой Игорем Додоном, который посетит Россию с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля.
Ожидается, что президенты рассмотрят ключевые вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.
Накануне двухдневного визита в Москву И.Додон сообщил "Интерфаксу", что в центре предстоящих переговоров в Москве "будет дальнейшее укрепление дружественных, стратегических и партнерских отношений с Россией".
"Это первый за полтора года мой официальный визит в Москву. Итогов визита с надеждой ждут в Молдавии и за ее пределами. Программа очень насыщенная. Я надеюсь, что будут хорошие конкретные результаты, которые позволят говорить о прорыве в наших двусторонних отношений с РФ", - сказал И.Додон.
По его словам, ожидается принятие ряда важных решений в области экономики и торговли, а также относительно пребывания в России молдавских трудовых мигрантов.
"Ранее я обращался с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину относительно ряда проблем, связанных с экспортом молдавской продукции на российский рынок. Возможно, в ходе визита удастся договориться о либерализации российского рынка для ряда категорий товаров из Молдавии", - сказал И.Додон.
Он отметил, что будут обсуждаться и вопросы трудовых мигрантов.
"В прошлом году, благодаря поддержке со стороны президента РФ, мы решили проблему для нескольких десятков тысяч мигрантов. Сейчас идет речь о нескольких сотнях тысяч, которые имеют запрет на въезд в РФ по ст. 27 закона РФ о миграции. Надеюсь, что удастся решить их проблемы", - заявил И.Додон.
По его словам, кроме проблем возвращения молдавской продукции на российский рынок и работающих в РФ молдавских трудовых мигрантов, в ходе встреч в Москве будет обсуждаться ситуация на переговорах по приднестровскому урегулированию, другие вопросы двустороннего сотрудничества.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента Молдавии, в программе визита И.Додона в Москву - переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-премьером, специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком и другими представителями руководства России. И.Додон также встретится со студентами МГУ им. М.В. Ломоносова и проведет пресс-конференцию.
В состав официальной молдавской делегации входят советники президента, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный и башкан Гагаузии Ирина Влах. Однако в составе делегации нет представителей правительства Молдавии.
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