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Дальнее зарубежье 31.10.2018 09:12

У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Ионического моря в 126 км к юго-западу от города Патры, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 18:12 во вторник землетрясения имел координаты 37.54 градуса северной широты и 20.59 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, ранее в этом районе также фиксировались землетрясения, сопоставимые по силе.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]