У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Ионического моря в 126 км к юго-западу от города Патры, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 18:12 во вторник землетрясения имел координаты 37.54 градуса северной широты и 20.59 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, ранее в этом районе также фиксировались землетрясения, сопоставимые по силе.