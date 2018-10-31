У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Ионического моря в 126 км к юго-западу от города Патры, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 18:12 во вторник землетрясения имел координаты 37.54 градуса северной широты и 20.59 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
Как сообщалось, ранее в этом районе также фиксировались землетрясения, сопоставимые по силе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»