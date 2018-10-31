Представители компании "Боинг" и правительства США прибудут в Индонезию, чтобы присоединиться к расследованию авиакатастрофы самолета Boeing 737, сообщает газета Jakarta Post в среду.

"Из "Боинга" приедут техник и инженер, они будут аккредитованными представителями в расследовании", - заявил изданию представитель Национальной комиссии по безопасности на транспорте(KNKT).

По его словам, правительство Штатов будут представлять сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).

Ожидается, что специалисты прибудут в Индонезию в среду.

Как добавил собеседник издания, в следственную группу войдут не менее 10 американцев. Все они присоединятся к индонезийской команде и специалистам из Сингапура, ведущим расследование обстоятельств авиакатастрофы.

Представитель Национальной комиссии по безопасности на транспорте также добавил, что о своем желании присоединиться к расследованию заявили Малайзия и Саудовская Аравия.

Накануне Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение у западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек.

Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Самолет упал в море и затонул.