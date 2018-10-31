США призвали все стороны йеменского конфликта прекратить обмен ракетными ударами и авианалетами

Соединенные Штаты выступили с призывом ко всем сторонам вооруженного конфликта в Йемене о прекращении обмена ракетными ударами и авианалетами и поиске путей мирного решения проблемы, сообщил американский госдепартамент.

"Настало время, когда следует прекратить враждебные действия, включая ракетные удары и удары беспилотников по Королевству Саудовская Аравия и ОАЭ из районов Йемена, контролируемых хуситами (йеменские повстанцы - ИФ). Соответственно должны прекратиться авиаудары коалиции (арабской - ИФ) по всем населенным районам Йемена", - говорится в распространенном госдепом заявлении госсекретаря США Майка Помпео, поступившем в "Интерфакс".

В нем также говорится, что следует поддержать усилия спецпосланника ООН по Сирии Мартина Гриффитса по мирному решению проблемы, в частности, на предстоящих в третьей стране консультациях.