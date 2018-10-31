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Дальнее зарубежье 31.10.2018 10:15

Российские военные вместе с представителями ООН осмотрели разрушенные боевиками миротворческие посты на границе Сирии и Израиля

Российские военные и представители ООН провели инспекцию постов в демилитаризированной зоне в районе Голанских высот, на границе Сирии и Израиля, с целью их дальнейшего восстановления.

Ранее члены незаконных вооруженных формирований захватили и разрушили большинство постов ООН со стороны сирийской границы, сообщил представитель ВС РФ в Сирии Артур Титаренко.

"При проведении совместного патрулирования с миссией ООН <...> мы посетили многие посты, которые они собирались представить к восстановлению. Практически все посты разбиты и разграблены", - отметил А.Титаренко.

Голанские высоты - спорная территория между Сирией и Израилем. До 1967 года входила в состав Сирии, в ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию. По итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. Миротворческие посты ООН появились на Голанских высотах в 1974 году. После вторжения боевиков большая часть постов - их насчитывалось свыше 50 - была оставлена представителями ООН.

Пост N85, который находится в южном районе деэскалации, является одним из немногих хорошо сохранившихся. Представители ООН покинули его в 2015 году, после наступления боевиков запрещенной в России группировки "Джабхат ан-Нусра".

Террористы организовали на территории поста цех, где собирались взрывные устройства, обустроили склад лекарств и протезов. Здесь же, по словам российских военных, производилось протезирование раненых террористов и их реабилитация. На территории поста жили женщины и дети, которые обеспечивали быт боевиков.

Террористов отсюда удалось выбить некоторое время назад.

"Недавно мы встречались с представителями миссии ООН, где с их стороны было выражено желание, чтобы мы провели рекогносцировку путей движения по данному посту и произвели его осмотр. После этого они примут решение о восстановлении поста и начале его функционирования", - рассказал А.Титаренко.

Ожидается, что процесс восстановления постов ООН в демилитаризированной зоне начнется с января 2019 года.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, ГОЛАНЫ, ПОСТЫ, ИНСПЕКЦИЯ


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