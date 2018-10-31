Нефть дорожает вопреки данным API о росте запасов, Brent поднялась до $76,38

Нефть на азиатских торгах в среду дорожает после резкого снижения накануне, несмотря на вышедшие ночью отраслевые данные о росте ее товарных запасов в США четвертую неделю подряд.

По итогам октября нефтяной рынок готовится к самому значительному месячному падению с 2016 года из-за усиления опасений, связанных с торможением мировой экономики и растущей нефтедобычей США.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 увеличилась на $0,47 (0,62%) - до $76,38 за баррель. Торги декабрьским контрактом завершатся в среду. Более активный январский фьючерс подорожал на 0,5%, до $76,34 за баррель.

Стоимость декабрьского контракта на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,18 (0,27%) - до $66,36 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent упала на $1,43 (1,85%), до $75,91 за баррель, WTI - на $0,86 (1,28%), до $66,18 за баррель.

Как стало известно из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 26 октября, подскочили на 5,69 млн баррелей. Вместе с тем резервы бензина сократились на 3,5 млн баррелей, а дистиллятов - на 3,1 млн баррелей, пишет OilPrice. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерства энергетики США также будут обнародованы в 18:30 в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение запасов нефти на 3,3 млн баррелей, падение запасов бензина на 2,4 млн баррелей и сокращение для дистиллятов на 2,2 млн баррелей.

Октябрь стал для котировок Brent американскими горками: за четырехлетним максимумом может последовать самое большое месячное падение более чем за два года, пишет агентство Bloomberg. В июле 2016 года, когда международный нефтяной эталон подешевел на 15%, цены пострадали из-за роста поставок из Северной Америки, Ливии и Нигерии. На этот раз распродажу вызвали, в первую очередь, экономические опасения, так как хаос на фондовых рынках и эскалация торговых споров между США и Китаем могут ослабить мировой спрос на нефть.

С начала октября Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 9,4%.